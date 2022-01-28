В Назрани отравились газом пятеро детей

28 янв. 13:55

В Назрани госпитализировали с отравлением угарным газом пятерых детей в возрасте от 3 до 10 лет. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Mash Gor.

Четверо братьев и сестер спали на первом этаже частного дома. С ними также находился двоюродный брат. Когда родители спустились проведать ребят, они обнаружили, что всем плохо.

В настоящее время один мальчик находится реанимации, остальные находятся в терапевтическом отделении.

Согласно предварительным данным, дети получили отравление при утечке газа.