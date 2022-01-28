В Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить с Си Цзиньпином

28 янв. 13:49

Президент России Владимир Путин обсудит на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином диалог РФ и США, гарантии безопасности, стратегическую стабильность в Европе. Такой прогноз озвучил пресс-секретарь главы российского государства РФ Дмитрий Песков.

"Я думаю, что на этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике. Это и стратстабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог России с США, России с НАТО, региональные проблемы", - отметил представитель Кремля.

Песков сообщил, что в Пекине предполагается провести "полноценные, полноформатные российско-китайские переговоры", во время которых у глав государств "будет возможность и один на один пообщаться, и с делегациями".

По данным Пескова, российский и китайский лидеры "сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества". Он уточнил, что речь идет о торгово-экономических проектах, энергетике, инвестиционном сотрудничестве, космосе и так далее.

"Повестка дня огромная, потому что отношения России и Китая мультиформатные по темам, поэтому предстоит серьезный, насыщенный разговор", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в Китае сообщили, что Си Цзиньпин встретится с 20 мировыми лидерами на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Все встречи пройдут с 4 по 6 февраля. Подчеркивается, что также Си Цзиньпин проведет двусторонние мероприятия, в том числе, и с российским президентом Владимиром Путиным.