Инфекционист рассказал, чем опасна идея всем переболеть "омикроном" для иммунитета

28 янв. 13:33

Россиянам не стоит стремиться побыстрее переболеть легким "омикроном", чтобы получить естественный иммунитет, уверен врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, пишет РИА Новости.

"Говорят, мол, давайте переболеем - и у нас будет коллективный иммунитет. А вот переболеем, а потом что? Что там будет за постковидный синдром? Мы же этого пока не можем сказать, мы с "омикроном" всего два месяца, поэтому так называемая естественная иммунизация - это не тот идеал, к которому надо стремиться", - заявил он.

Малышев добавил, что заболеваемость в России продолжит расти. "Рост еще будет, это точно, цифры будут все увеличиваться и увеличиваться. Еще до COVID после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и "омикрон" наложился", - пояснил он.

Максимальную заболеваемость спрогнозировать трудно, но быть оптимистом не приходится. "В общем, две недели будет еще очень тяжело", - предупредил специалист.

Каждый должен сам заботиться о своей защите, носить маски, сократить социальные контакты. "Да, все эти вещи уже надоели, но из них жизнь состоит. Вот эти несколько недель надо прожить с умом", - констатировал Малышев.