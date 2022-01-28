Правящую партию Казахстана возглавил Касым-Жомарт Токаев

28 янв. 14:00

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избран новым председателем правящей партии Nur Otan.

Решение о передачи полномочий главы партии от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева действующему главе государства принято на XXI внеочередном съезде партии 28 января.

На повестке съезда также рассматриваются вопросы о внесении изменений в устав партии Nur Otan, а также в состав политического совета.

Отметим, в ноябре 2021 года Назарбаев заявил, что "будет важным, если партию Nur Otan будет возглавлять президент страны".

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку 19 марта 2019 года, на посту его сменил Касым-Жомарт Токаев.

Затем Назарбаев передал Токаеву полномочия главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК), в январе 2022 года Токаев также получил должность главы Совета Безопасности Казахстана - обе эти должности были пожизненно закреплены за Елбасы. Теперь в закон будут внесены поправки, позволяющие официально снять полномочия с Назарбаева.

Вероятно, Токаев недолго останется главой правящей партии. Он пообещал служить гарантом открытой и честной политической конкуренции, что означает некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений.

"Равноудаленный статус главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ. Через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan", - заявил он на съезде партии.