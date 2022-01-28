Арарат Мирзоян парламенту: хватит жить во лжи!

28 янв. 13:00

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в ходе беседы с журналистами в Ераблуре, что республике пора прекратить заниматься самообманом.



"Хватить жить во лжи. Произошедшая с нами катастрофа - результат большого самообмана. Необходимо посмотреть реальности в глаза, говорить друг с другом прямо, не скрывать чего либо", - сказал Мирзоян, комментируя поражение во Второй Карабахской войне.



Он также отметил, что не хочет отвечать на критику оппозиции относительно переговоров о нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном. "С конца 1990-х не было ни одного года, чтобы не было переговоров, дискуссий, переписки или контактов в направлении армяно-турецкого диалога, так что оставьте эти сказки в стороне", - цитирует главу армянского внешнеполитического ведомства "Sputnik Армения".



По его словам, в парламенте он прямо говорит, о чем ведет переговоры. "У нас есть общенациональные красные линии, которые ни в коем случае нельзя переходить. С другой стороны, мы не первый и не последний народ, к сожалению, который имел очень долгую конфронтацию с соседним государством", - сказал Мирзоян, добавив, что Ереван настроен на долгосрочный и стабильный мир.