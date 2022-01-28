В Евросоюзе ревакцинацию прошли 50% взрослых жителей

28 янв. 12:09

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в пятницу, что в странах ЕС третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса получила уже половина населения.

"К настоящему моменту половина всех взрослых в ЕС получили бустерную дозу", - отметила председатель ЕК, добавив, что необходимо сделать больше.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что если все жители ЕС, привитые от коронавируса, пройдут ревакцинацию, то получится избежать около 1 млн госпитализаций.

"Вакцинация и бустер - лучшая защита от COVID-19, в том числе от "омикрона", - констатировала она.

По данным ВОЗ, две европейские страны входят в топ-5 стран мира, где выявлено больше всего случаев инфицирования - это Франция (более 17,25 млн) и Великобритания (почти 16,15 млн).