В США назвали нормандский формат лучшим для урегулирования конфликта на Донбассе

28 янв. 11:59

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что "нормандский формат" - лучший вариант для урегулирования конфликта на Донбассею

"Мы полагаем, что "нормандский формат" является наилучшим для выполнения минских соглашений и урегулирования конфликта в Донбассе", - сказала она, комментируя прошедшую 26 января Париже встречу политсоветников лидеров "нормандской четверки".

Она также выразила удовлетворение в связи с тем, что Россия решила сесть за стол переговоров по этому вопросу. "Мы надеемся, что они решат сесть за стол переговоров по всем другим вопросам, о которых мы говорили", - цитирует Нуланд ТАСС.