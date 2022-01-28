Заболеваемость коронавирусом в России подошла к 100 тыс в сутки

28 янв. 12:00

Оперштаб по коронавирусу сообщает, что на территории России за минувшие сутки выявили 98 040 случаев заражения, это новый максимум с начала пандемии.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 23 994, Санкт-Петербурге - 13 976, Московской области - 8 611. В Ставропольском крае новых случаев 1 113, в Краснодарском крае - 1 049, в Дагестане - 490, в Крыму - 409, в Чечне - 301, в Кабардино-Балкарии - 194, в Адыгее - 164, в Ингушетии - 156, в Северной Осетии - 133, в Карачаево-Черкесии - 121.

Общее число инфицированных в России достигло 11 502 657 человек.

Госпитализированы за сутки 14 046 человек - на 9,7% больше, чем накануне.

Выписаны по выздоровлении за сутки 29 506 человек, за все время - 10 159 197. Умерли за сутки 673 пациента, с начала пандемии - 329 443.