Турция получила от "Газпрома" рекордный объем газа по "Голубому потоку"

28 янв. 11:42

"Газпром" поставил в Турцию рекордный объем газа по "Голубому потоку"

Рекордные 15,98 млрд кубометров газа поставил "Газпром экспорт" в Турцию по трубопроводу "Голубому потоку, сообщает пресс-служба компании.

"По итогам 2021 года установлен исторический рекорд поставок по газопроводу "Голубой поток" из России в Турцию. В минувшем году по "Голубому потоку" поставлено 15,98 млрд кубометров газа. Это максимальный годовой показатель с начала эксплуатации магистрали в 2003 году", - говорится в сообщении.

В "Газпроме" отметили, что рост поставок совпал с историческим рекордом потребления газа в Турции. По предварительным оценкам, в прошлом году оно составило порядка 61 млрд кубометров.