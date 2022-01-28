Медведев: приток мигрантов в Россию должен быть цивилизованным

28 янв. 11:19

В России есть проблемы с цивилизованным притоком мигрантов, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Ни одна страна без притока мигрантов обойтись не может, но это должен быть цивилизованный процесс, а с этим есть проблемы. Есть незаконная миграция, есть нарушения законодательства мигрантами, которые приезжают к нам. У нас, если не ошибаюсь, их достаточно много, несмотря на все эти пандемические процессы, порядка 7 млн, подчеркиваю, официально существующих и трудящихся в нашей стране", - заявил он.

Потери населения в пандемию - не миграционная проблема, подчеркнул Медведев. "Если говорить о потерях, то они скорбны сами по себе, а не по миграционным причинам. Это просто трагедия, это никак не связано с экономикой", - добавил он.