Первые вакцинные туры в Стамбул появились на российском рынке

28 янв. 11:04

Туроператор "Интурист" открыл продажи вакцинных туров в Стамбул из российских городов.

Первый заезд в Стамбул для вакцинации препаратом Pfizer будет осуществлен 29 января. Вакцинные туры оператор предлагает с вылетами из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Самары, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, сообщает АТОР.

Базовый вакцинный тур включает перелет, две ночи в отеле с завтраками, групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт и отель-клиника-отель, гид, сопровождающий на первый укол.

Стоимость туров начинает от 44 786 рублей на двоих (22,4 тыс рублей на человека). Тур можно дополнить - докупить ночей, заказать экскурсии, изменить авиакомпанию.

Туристам, приобретающим обычный тур в Стамбул также доступна вакцинация - дополнительно можно приобрести опцию сопровождения на вакцинацию, стоимость 115 евро.

После первой дозы вакцины турист получает соответствующую справку на английском языке. Второй укол нужно сделать в промежутке от 21 до 90 дней. Цифровой сертификат о вакцинации, который признан в ЕС, можно получить через 15 дней после второго укола.