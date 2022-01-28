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В России могут одобрить две иностранные вакцины от коронавируса

В России могут одобрить две иностранные вакцины от коронавируса

Россия рассматривает заявки двух иностранных производителей вакцин от коронавируса, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна", - пояснил он.

Чтобы попасть на российский рынок, нужно подать заявку. "И такие заявки поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и еще одна китайская фирма", - рассказал Медведев.

По его словам, "эти заявки сейчас рассматриваются, дело уже дошло до третьей стадии - клинических испытаний".

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