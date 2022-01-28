Рост заболеваемости COVID-19 вызвал локдаун в одном из районов Дагестана

28 янв. 10:25

В Ахвахском районе Дагестана введен режим ограничительных мероприятий из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении и.о. главы муниципального образования Сурхая Сурхаева.

Локдаун в Ахвахском районе продлится до 1 апреля текущего года. Сообщается, что в районе запрещено передвижение между населенными пунктами, за исключением оперативных служб и бригад ресурсоснабжающих организаций.

Также в документе говорится о приостановке работ всех торговых объектов за исключением продовольственных. Кроме того, запрещено проведение богослужений с присутствием жителей района.