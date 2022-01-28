Минэнерго Узбекистана: выводы о причинах блэкаута делать рано

28 янв. 10:15

В Узбекистане прокомментировали сообщения Казахстана о том, что причиной масштабного блэкаута стали проблемы на Сырдарьинской ТЭС, пишет РИА Новости.

Электроэнергия 25 января отключилась в ряде регионов Узбекистана, Казахстана, Киргизии. Восстановление подачи электричества занято более суток. Казахстанский оператор по управлению электрическими сетями KEGOC заявил 28 января, что причиной аварии в энергосистеме Центральной Азии стало короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.

"Выводы о причинах энергосбоя будут сформулированы по итогам работы комиссии. Комиссия еще работает, результаты будут официально опубликованы", - указали в Минэнерго Узбекистана.

В республике создана правительственная комиссия под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова, она занимается расследованием причин ЧП.