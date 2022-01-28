28 янв. 10:05

ЗАГ: Муфтият призвал жителей Дагестана соблюдать требования Роспотребнадзора

Председатель Муфтията Дагестана Мухаммад Майранов призвал жителей республики соблюдать все требования Роспотребнадзора в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19.

"Муфтият принял и принимает ряд мер по профилактике эпидемии в республике. Уверен, что соблюдая все рекомендации врачей мы по воле и милости Создателя сможем вернуться к привычному для нас образу жизни", - приводит слова Майранова пресс-служба Муфтията.

Он также напомнил дагестанцам об использовании средств индивидуальной защиты, соблюдении социальной дистанции, а также избегании мест массового скопления людей.