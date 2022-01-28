Медведев рассказал, в каком случае в России снова введут локдаун

28 янв. 10:04

Сейчас в локдауне нет необходимости, ввести его может потребоваться, только в случае появления нового крайне опасного штамма коронавируса, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

В начале пандемии локдаун потребовался, так как о вируса было мало информации, система здравоохранения не была готова. Сейчас ситуация изменилась. "Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется", - заявил Медведев.

По его мнению, если бы "удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер", но сделать это невозможно.

В текущих реалиях всероссийский локдаун будет оправданной только при появлении нового крайне опасного штамма, добавил замглавы Совбеза. "Никогда не говори "никогда". Можно себе, наверное, представить, к сожалению, ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный, очень опасный штамм, такой опасный, что опаснее некуда. И в этом случае приходится объявлять о том, что вешается замок. Но я надеюсь, что этого не произойдет", - отметил Медведев.

Напомним, заболеваемость в России уже неделю ставит рекорды на фоне распространения "омикрона".