Германия: Украина не вступит в НАТО

28 янв. 10:00

НАТО в настоящее время не собирается принимать в свои ряды Украину, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на Восток не предвидится. Поэтому я в Москве долго дискутировала с российским главой МИД Сергеем Лавровым по поводу того, о чем мы вообще спорим", - сказала министр в интервью изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Она отметила, что, несмотря на желание Украины вступить в НАТО, этот вопрос не значится в повестке дня. По ее словам, об этом знают все государства, в том числе и Россия. При этом она подчеркнула, что любая страна может сама выбирать, к какой организации она хотела бы присоединиться.

По мнению главы немецкого ведомства, наиболее важной темой для обсуждения является ситуация в Донбассе. Она подчеркнула, что народ Украины хочет жить в мире и безопасности. «Многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта в Донбассе. Вот об этом речь, а не о скором вступлении в НАТО», — сказала Бербок. Она добавила, что в настоящее время гораздо важнее выстроить диалог о выполнении минских соглашений.

Бербок напомнила, что уже долгое время жители Донбасса страдают от войны. "Об этом речь, а не о непосредственном вступлении в НАТО", - указала глава ведомства, добавив, что сейчас необходимо добиться реализации минских договоренностей для улучшения гуманитарной ситуации в регионе.