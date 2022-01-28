Лавина сошла на Транкавказскую магистраль, движение закрыто

28 янв. 9:48

Транскавказская магистраль перекрыта из-за сошедшей лавины, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии, пишет "Интерфакс".

"Движение автотранспортных средств по Транскавсказской магистрали на участке "п. Бурон - Рокский тоннель" запрещено с 08.00 мск 28 января из-за схода лавины с полным перекрытием дорожного полотна", - сообщили в МЧС.

Отметим, что движение на данном участке было запрещено в обоих направлениях еще до схода лавины "в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда" и лавиноопасностью.

В горах Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение из-за повышенной угрозы схода лавин.

Высокогорная Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, соединяющая Россию и Южную Осетию.