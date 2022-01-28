В России могут подорожать безалкогольные напитки

28 янв. 9:38

Минсельхоз сообщает, что производители напитков могут пересмотреть цены на свою продукцию, так как испытывают давление из-за роста издержек.

"На производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывают влияние удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов, различных ингредиентов и других составляющих себестоимости. Таким образом, возможны отдельные случаи пересмотра цен в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей", - говорится в сообщении ведомства.

В Минсельхозе отметили, что высокие темпы роста цен на продовольственные товары - мировой тренд на протяжении двух последних лет. "В России благодаря принятым правительством стабилизирующим мерам данная тенденция носит значительно менее выраженный характер", - указали в ведомстве.

Сегмент безалкогольных напитков в России является одним из наиболее активно развивающихся в отечественной пищевой промышленности, в прошлом году производство выросло на 23,4%.

По данным газеты "Известия", в феврале производители Coca-Сola, PepsiCo и "Сады Придонья" планируют поднять цены на 7-8%, "Шишкин лес" и "Якобс" - на 20-25%.