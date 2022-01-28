В Германии предложили распустить НАТО

28 янв. 9:26

Обозреватели немецкого издания Der Spiegel призвали Вашингтон и НАТО найти компромисс с Москвой в вопросе предоставления ей гарантий безопасности.

Большая часть читателей заявила, что именно США должны уступить России.

По словам пользователя Eugen_der_chinGisKahn, в ситуации с Украиной вся вина лежит на американцах. "Чтобы предотвратить подобное в будущем, следует распустить НАТО и создать в ЕС свою оборонительную организацию", - предложил он.

Комментатор под ником Mitte подчеркнул, что Вашингтон игнорирует расширение Альянса. По его мнению, у Штатов была возможность урегулировать конфликт и "спасти людей от страданий".

"Почему НАТО не может пообещать Москве не принимать в свои ряды Украину? Как минимум в ближайшие пять-десять лет? Альянс мог бы переждать и посмотреть, каким будет политическое развитие такого неустойчивого государства, как Украина", - считает обозреватель bukowski.

Пользователь под ником Proton, со своей стороны, обратил внимание на двойственную реакцию Киева. "Зеленский не видит особой опасности, исходящей от России, тогда как украинский посол в Германии постоянно требует от нас оружия для войны", - добавил он.

Читатель WurstHans полагает, что НАТО под предводительством США стремится к войне, однако напомнил, что жители Европы и России не хотят такого развития событий.