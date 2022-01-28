Казахстан: блэкаут произошел из-за короткого замыкания в Узбекистане

28 янв. 9:23

В Казахстане заявили, что причиной отключения электроэнергии в республике 25 января стало короткое замыкание в Узбекистане.

Масштабные отключения электроэнергии были зафиксированы одновременно в Казахстане, Узбекистане, Киргизии.

"25 января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана (08:59 по Москве - ИФ) в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились 6 энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Киргизии", - сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.

Данная ситуация привела к перегрузке сети. В Казахстане, чтобы не допустить повреждения энергетического оборудования и полного погашения южных областей республики транзит энергии был автоматически разделен с переводом Алма-Атинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу.

Ввиду отсутствия передачи мощности по транзиту 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" вынужденные ограничения составили порядка 1800 МВт.

"Энергосистемы Узбекистана и Киргизии полностью погасли с отключением всех электростанций и потребителей. В энергосистеме Узбекистана отключенная нагрузка составила порядка 9600 МВт (100% потребления), в Кыргызстане около 2600 МВт (100% потребления)", - добавили в KEGOC.