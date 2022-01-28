Турция готовит партию ударных БПЛА  для Казахстана

28 янв. 8:55

Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) готовится к поставке партии современных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka в Казахстан.

По словам главы компании Темеля Котиля, партия БПЛА Anka уже поставлена в Тунис и на очереди Казахстан.

"Турция на сегодняшний день не зависит от зарубежных технологий в вопросе разработки БПЛА. Двигатель для Anka также производится в нашей стране. Спрос на беспилотники велик", - приводит его слова "Анадолу".

Котиль далее отметил, что совершенствование БПЛА Anka не прекращается, а преимуществами серийного производства дронов могут воспользоваться и дружественные страны.