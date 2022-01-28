Глава Совбеза РФ объяснил рост напряженности в международных отношениях

28 янв. 8:45

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о том, что рост напряженности в мире в период пандемии связан с амбициями некоторых людей и устремлениями отдельных стран.

В то же время он отметил, что "нужно договариваться". "Объяснение прежде всего заложено в амбициях и в характере отдельных людей и в устремлениях отдельных стран, если говорить о международных отношениях и международной напряженности", - обратил внимание Медведев, добавив, что договариваться необходимо и по внутрироссийским вопросам.

Далее он отметил, что это касается многих вопросов, в частности зампред Совбеза привел в пример вопросы развития страны, экономики и "даже той же самой вакцинации".