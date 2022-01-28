Саранча отступает от Дагестана

28 янв. 8:25

В Дагестане значительно сокращаются площади сельхозугодий, которые страдают от нашествия саранчи, говорится в сообщении пресс-службы республиканского филиала Россельхозцентра.

Согласно прогнозу, в новом сезоне вредитель займет территорию почти на треть меньше, чем годом раньше. "Дагестан ежегодно сокращает площадь распространения саранчи. На 2022 год прогнозные значения возможного распространения вредителя составляют 53,4 тысячи гектаров", - информирует ведомство.

Уточняется, что в 2021 году площадь составила 75 тысяч гектаров, а в 2020 году — 110 тысяч гектаров.

В целом по СКФО на 2022 год распространение саранчи прогнозируется на площади 245,4 тысячи гектаров, отметили в ведомстве.