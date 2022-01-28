Ставрополье ограничило число присутствующих на детских мероприятиях

28 янв. 8:05

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подписал постановление о введении новых профилактических мер против распространения коронавируса в регионе, в соответствии с которым теперь детские мероприятия могут посещать не более 20 человек.

"Не более чем 20 несовершеннолетних смогут единовременно находиться в музеях, выставочных залах, других учреждениях культуры, зоопарках, кинотеатрах, на экскурсиях и в турах", - сказал Владимиров.

Также стало известно, что до 20 февраля продлили мораторий на использование сертификатов о прививках в общественных местах.