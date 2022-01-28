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Медведев назвал ключевую проблему России

Медведев назвал ключевую проблему России

Бедность населения является ключевым вызовом для российских властей, выразил уверенность зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отметив, что именно этот фактор связан с преступностью, коррупцией и проблемами здоровья нации.

"Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности, и целый ряд других проблем", - сказал он.

"Если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один", - выразил мнение экс-президент России.

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