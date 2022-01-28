Медведев назвал ключевую проблему России

28 янв. 7:55

Бедность населения является ключевым вызовом для российских властей, выразил уверенность зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отметив, что именно этот фактор связан с преступностью, коррупцией и проблемами здоровья нации.

"Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности, и целый ряд других проблем", - сказал он.

"Если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один", - выразил мнение экс-президент России.