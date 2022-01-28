Владимиров рассказал о борьбе с "омикроном" у детей на Ставрополье

28 янв. 7:06

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил министерству здравоохранения региона на основе системного анализа выработать четкий алгоритм действий по локализации распространения COVID-19 среди детей. кроме того, ведомство должно подготовить комплекс мер профилактики для минимизации рисков развития медицинских осложнений у несовершеннолетних.

По его словам, несмотря на то, что омикрон пока переносится легче предыдущей волны пандемии, он представляет опасность. "Угроза особенно велика для детей с ослабленным здоровьем и некоторыми сопутствующими заболеваниями. Им и их родителям важно это знать", - сказал он, выступая на совещании по вопросу заболеваемости детей коронавирусной инфекцией и очередное заседание краевого координационного совета по противодействию ее распространению.

"Проработайте меры для информирования родителей, дети которых имеют диагнозы, повышающие риски при встрече со штаммом «омикрон». Подготовьте предложения по дополнительным профилактическим мерам, которые помогут их защитить", - дал поручение региональный лидер.