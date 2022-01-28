В погранслужбе Киргизии оценили ситуацию на границе с Таджикистаном

28 янв. 6:59

Ситуация на границе Киргизии с Таджикистаном стабилизировалась, информирует Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местностях Самаркандык, Торт-К ч , Кок-Таш, Дахма, Кочо-Бою и Головной характеризуется как стабильная", - приводит сообщение ТАСС, отмечатя, что ночь с 27 на 28 января "прошла спокойно, без происшествий".

"Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики контролирует и отслеживает обстановку", - говорится в сообщении.

В соответствии с последними данными, киргизской стороны, во время произошедшего на границе между киргизскими и таджикскими военнослужащими конфликта пострадали 11 граждан Киргизии, их состояние оценивается как "средней тяжести".