Чакветадзе перешел из бельгийского "Гента" в немецкий "Гамбург"

28 янв. 6:55

Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Чакветадзе перешел из бельгийского "Гента" в "Гамбург", где будет играть на правах аренды до 30 июня текущего года. Об этом информирует пресс-служба немецкого клуба.

По словам спортивного директора "Гамбурга" Михаэля Мутцеля, Чакветадзе – гибкий атакующий игрок, технически сильный и опасный у ворот соперников. "Мы наблюдали за его прогрессом. С его приобретением мы расширяем наши атакующие возможности", - приводит его слова Sputnik Грузия.

По словам самого спортсмена, он рад переходу в новый клуб. "Надеюсь, что смогу быстро освоится в новой обстановке, познакомиться с партнерами по команде, чтобы помочь клубу на поле", - отметил он.