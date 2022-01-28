Медведев сказал, что такое пандемия для всех стран

28 янв. 6:05

Ни одно государство не в состоянии справиться с пандемией коронавирусной инфекции в одиночку, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, бесполезно закрывать границы, потому что решить проблему можно только объединив усилия.

"Первый урок простой, с одной стороны, а с другой стороны, очень сложный: с пандемией не справиться в одиночку, с пандемией не справиться одному государству, с пандемией невозможно справиться, закрывая границы. Пандемия - это общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами", - привод слова Медведева ТАСС.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что очень важно развивать международное сотрудничество в этой сфере, а не закрываться друг от друга.