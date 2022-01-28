Грозный примет ACA 135

28 янв. 3:25

В Грозном 28 января пройдет первый в 2022 году турнир по смешанным единоборствам ACA. Главным событием шоу станет бой за титул чемпиона в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым и Абдул-Рахманом Джанаевым.

Также состоится претендентский бой-реванш между экс-чемпионом в легчайшем весе Рустамом Керимовым и Абдул-Рахманом Дудаевым.

В первом бою между ними в марте 2019 года вакантный титул чемпиона судейским решением достался Керимову.

Всего в рамках ACA 135 пройдет 9 боев. "Полный кард ACA 135: Магомедрасул Гасанов - Абдул-Рахман Джанаев; Абдул-Рахман Дудаев - Рустам Керимов; Расул Албасханов - Александро Прайя; Шамиль Шахбулатов - Игорь Жирков; Мурад Каламов - Томаш Дек; Азамат Пшуков - Ленар Сулейманов; Карлос Эдуардо - Адлан Ибрагимов; Джамал Магомедов - Замир Арипшев; Хусанбой Атабаев - Денис Сильва", - пишет "Грозный Информ".