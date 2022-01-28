Капитан сборной Грузии по футболу объявил о завершении карьеры в национальной команде

28 янв. 4:30

Полузащитник словацкого футбольного клуба "Слован" и капитан сборной Грузии Джаба Канкава завершил карьеру в национальной команде. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Канкава отметил, что он гордится тем, что выступал за сборную Грузии на протяжении 17 лет. "Насколько хорошо это у меня получилось - не знаю, но я всегда делал все возможное, чтобы внести свою долю в успех команды. Я принял решение завершить карьеру в сборной Грузии. Я желаю удачи национальной команде и всей Грузии и верю в их успех в будущем", - заявил 35-летний полузащитник.

Он также поблагодарил действующего президента Федерации футбола Грузии (ФФГ) Левана Кобиашвили и вице-президента организации Александра Иашвили. По словам хавбека, их отношение сыграло большую роль в том, что в последнее время капитан продолжал выступать за главную сборную страны.

"Особенные слова благодарности я хочу сказать маме. Именно она и близкие мне люди давали возможность и мотивировали меня выступать за национальную сборную на протяжении всех лет", - подчеркнул Канкава.

Напомним, Джаба Канкава провел за сборную Грузии 100 матчей, отметившись в них 10 забитыми мячами.