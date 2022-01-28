Пентагон сообщил о продолжающемся наращивании российских сил на границе с Украиной

28 янв. 5:25

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжают наблюдать наращивание российских военных сил на границе с Украиной.

"Мы продолжаем наблюдать наращивание российских военных сил вдоль границы с Украиной и в Беларуси", - цитирует его ТАСС.

Представитель американского оборонного ведомства отметил, что Пентагон, в частности, за минувшие сутки зафиксировал прибытие новых военных подразделений в этот регион.

По словам Кирби, все это говорит о том, что РФ не стремится к деэскалации напряженности.