В ингушской Назрани построят многопрофильную больницу

28 янв. 0:38

В ингушской Назрани в 2023 году начнут возводить первую многопрофильную больницу с поликлиникой и станцией скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Ингушетии.

"Земельный участок под новый объект здравоохранения уже определен. Территория почти в 10 га расположена в районе нового автовокзала", - рассказал представитель ведомства.

Министр строительства и ЖКХ региона Микаил Балахоев отметил, что проект планируется реализовать за счет включения в федеральную адресную инвестпрограмму на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг, передает "Интерфакс".

Он также поведал, что больница будет включать в себя основной корпус на 450 коек, патологоанатомический корпус, амбулаторный корпус на 400 посещений в смену, станцию скорой помощи, поликлинику и вертолетную площадку.

В пресс-службе ведомства обратили внимание на то, что Ингушетия испытывает острую необходимость в такой больнице, поскольку ныне действующая Ингушская республиканская клиническая больница была создана на базе Назрановской районной больницы 20 лет назад и уже не соответствует современным требованиям здравоохранения, работая в режиме больницы скорой медицинской помощи.