В Пентагоне рассказали о переброске элитных частей в Европу

27 янв. 23:55

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил на брифинге 27 января, что американские силы, которые готовятся к отправке в Европу, преимущественно состоят из элитных воздушно-десантных частей.

"Могу сказать сегодня, что эти силы включают подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии... 18-го воздушно-десантного корпуса... 101-й воздушно-десантной дивизии", - поведал Кирби.

Он также упомянул военнослужащих из 4-й пехотной дивизии, добавив, что Пентагон на намерен сообщать, какие еще части входят в этот список, передает РИА Новости.

Напомним, 24 января Пентагон сообщил, что ведомство привело в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных в США и за их пределами для возможной переброски в Европу. Окончательное решение об их отправке пока не принято.