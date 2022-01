Китай стал главным импортером иранского СПГ

Ожидается, что в 2022 году иранский экспорт СПГ составит 6 млн тонн, при этом Китай останется главным покупателем. По словам источников, знакомых с вопросом, объемы могут вырасти, если США отменят санкции, введенные в 2018 году тогдашним президентом Дональдом Трампом в отношении энергетического сектора ИРИ, пишет S&P Global Platts.

”Экспортные объемы варьируются между 450-530 тыс. тонн в месяц, в зависимости от доступности судов, - сообщил источник S&P Global Platts 26 января. - Производство увеличивается, однако проблема заключается в ограниченном количестве судов, заходящих в иранские порты. Китай - главный и самый крупный импортер иранского СПГ, и таковым останется в 2022 году”.

В декабре экспорт составил 531 тыс. тонн по сравнению с 539,5 тыс. тонн в ноябре и 363,5 тыс. тонн в октябре, сообщил другой источник, добавив, что газовая смесь представлена пропаном и бутаном.

В прошлом году пик поставок пришелся на сентябрь и составил 556 тыс. тонн.

Экспорт иранского СПГ достиг двухлетнего максимум в июле-августе 2021 года, составив 500 тыс. тонн в месяц.

Другие торговые источники прогнозируют, что в 2022 году экспорт иранского СПГ достигнет 5,6 млн тонн по сравнению с 5,5 млн тонн годом ранее. Аналитики считают, что в текущем году Иран собирается увеличить экспорт на 1,9 млн тонн.

В 2022 году страна намерена увеличить производственную мощность на 130 млн кубометров в день, в том числе и за счет поставок с 11 фазы разработки (которую планировалось начать раньше) месторождения Южный Парс и срочной добычей на других месторождениях в связи с тем, что внутреннее потребление опережает производство, сообщает иранское студенческое новостное агентство ISNA, ссылаясь на Мохсена Ходжастехмехра, управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании.

Скидки

Согласно отраслевым данным, Китай импортировал 4,94 млн тонн иранского СПГ в 2019 году, 3,85 млн тонн - в 2020 году и 1,965 млн тонн в январе-мае 2021 года.

Главное препятствие для увеличения иранского экспорта СПГ - ограничения, с которыми сталкиваются международные транспортные и торговые компании в связи с санкциями, введенными из-за ядерной программы страны- производителя.

Китай стал главным импортером иранского СПГ, поскольку китайские судовладельцы создали флот огромных газовозов с тех пор, как против Ирана были введены санкции сначала в 2014, а потом в 2018 году.

Пекин привлекают выгодные цены на иранский СПГ. По словам торговых источников, скидка на иранские грузы по сравнению с саудовскими иногда достигает $100 за тонну. В предыдущие раунды санкций скидка не превышала $40-50 за тонну.

Однако первый торговый источник утверждает, что речи о трехзначных скидках не идет: они составляют максимум $5-10.

По его словам, некоторые суда покупаются или фрахтуются по сниженной ставке, ”поэтому для поставщика выгодно экспортировать продукцию даже со скидкой”.

По данным Platts, ближневосточный пропан подорожал до $645,72 за тонну в 2021 с $371,06 за тонну в 2020 году. Ближневосточный бутан в 2021 году стоил $627,79 за тонну, а в 2020 - $376,64 за тонну.

В 2022 году стоимость ближневосточного пропана составила $742,5 за тонну, а бутана - $732 за тонну.

В декабре иранский экспорт пропана составил 316 тыс. тонн, а бутана - 215 тыс. тонн, сообщают торговые источники.

Загрузка в основном производится в порту Эселуйе, иногда в близлежащем Бандар Сирафе, в области Кенган в провинции Бушер. По сообщениям государственных медиа, порт Бандар Сираф был открыт в прошлом сентябре, техническое открытие состоялось в феврале.

По словам источников, среди поставщиков СПГ - PARS, South Pars Gas Co., Parsian Sepehr Refining Co., Pars Oil and Gas Co. и Kangan Petro Refining Co.

В декабре отгрузка осуществлялась танкерами-газовозами Gas Marta, Sea Luna, Sea Gloria, Dolphin, Gas Roma, NEXO, Fabino Gas, Sun 10, NIBA, Vela Gas и Gas Bombay, а также малыми судами Gloria Harvest, Gas Arma и White Purl.