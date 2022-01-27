Верхний Ларс открыли для всех видов транспорта

27 янв. 23:46

На Военно-Грузинской дороге открыли движение для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной Осетии.

В нем говорится, что в связи с расчисткой проезжей части на территории Грузии, возможности безопасного проезда автотранспорта с 21:00 (мск) 27 января разрешено движение всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ.

Напомним, Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий в Грузии c 08:10 (мск) 26 января. Сегодня с 11.45 (мск) дорогу открыли для легковых автомобилей.