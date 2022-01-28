Почему Европа отменяет антиковидные меры в условиях распространения ”омикрона”

В попытке спасти экономику большинство европейских стран ослабляют антиковдиные меры: открывают бары и рестораны и отменяют обязательное ношение масок, несмотря на высокие уровни заражения по всей Европе, в основном штаммом ”омикрон”, сообщает CNBC.

Новый штамм коронавируса не приводит к таким масштабным госпитализациям, как предыдущие штаммы, а ревакцинация продолжается по всему ЕС. Многие жители континентальной Европы всё больше разочаровываются и злятся в связи с ограничениями, в том числе и потому, что такие страны, как, например, Великобритания, справляются с ситуацией довольно неплохо, отказавшись от жестких ограничительных мер в связи с волной ”омикрона”.

В четверг Великобритания отменила обязательное ношение масок и предъявление Covid-паспортов для доступа в определенные учреждения в рамках ослабления так называемого ”плана Б”, введенного в действие перед Рождеством.

В Нидерландах, где ограничения были одними из самых жестких в Европе, включая частичный локдаун накануне новогодних праздников, в среду была возобновлена работа баров, ресторанов и музеев, правда, только до 22:00. Правила соблюдения социальной дистанции остаются в силе, гражданам по-прежнему рекомендуют работать из дома, а в гости приглашать можно только определенное количество людей. Объявляя во вторник об ослаблении ограничений, премьер-министр Марк Рютте сказал: "Мы сегодня идем на риск, и все должны об этом знать".

Дания тоже сообщила о планах отменить все антиковидные ограничения к 1 февраля. В среду датское правительство опубликовало заявление о том, что ”после 31 января COVID-19 не будет считаться критически опасным заболеванием для общества”. В силе останутся некоторые правила, например, ношение масок в учреждениях для пожилых людей.

Заболеваемость достигла пика и пошла на убыль в Великобритании, но вот во Франции и Германии количество случаев заражения Covid-19 растет. В среду Франция сообщила, что за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 428 тысяч человек. Германия заявила о новом рекорде в 164 тысячи заболевших в среду. В четверг предыдущий рекорд был побит: по сообщениям федерального Института Роберта Коха, за сутки коронавирусом заразилось 203136 немцев.

Германия пока не собирается ослаблять ограничения, а вот Оливье Веран, министр здравоохранения Франции (где число заболевших однажды преодолело порог в 500 тысяч) уверен, что страна пройдет пик заболеваемости в ближайшие дни. Правительство уже дало понять, что в феврале будут ослаблены меры, касающиеся удаленной работы, а еще через несколько недель будут вновь открыты ночные клубы.

Хотя уровень заражения остается высоким, правительственные чиновники ориентируется на данные, показывающие корреляцию количества заболевших и госпитализаций, принимая решения об открытии. ”Омикрон” более заразный штамм, чем остальные варианты, например, ”дельта”, но само заболевание протекает легче (в том числе и благодаря массовой вакцинации). Ревакцинация также значительно укрепляет иммунитет сообществ, столкнувшихся с омикроном. Неравномерные темпы вакцинации оказывают влияние на скорость принятия правительствами решения в отношении повторного открытия экономик. Программы ревакцинации в одних странах осуществляются медленнее, чем в других.