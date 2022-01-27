США призывают Китай повлиять на Россию в ситуации с Украиной

27 янв. 23:37

США призывают Китай помочь склонить РФ к дипломатии в ситуации вокруг Украины. Об этом заявила сегодня заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы склонить ту к дипломатии, так как, если на Украине начнется конфликт, это не будет чем-то хорошим для Китая", - цитирует ее ТАСС.

Ранее замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что США едины с союзниками в том, что если РФ пойдет на эскалацию напряженности, то ответ будет "быстрым и жестким".