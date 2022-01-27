Ростуризм обзавелся конструктором маршрутов

27 янв. 23:24

Ростуризм в режиме бета-тестирования запустил обновленную версию Национального туристического портала России, на сайте появился конструктор туристических маршрутов.

"Новый Национальный туристический портал включает в себя: <…> Конструктор маршрутов - инструмент, с помощью которого пользователи могут поделиться собственным маршрутом, рассказать о своем путешествии или выбрать опубликованный маршрут, отредактировать его и отправиться с ним в поездку", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Портал стал более удобным, туристы могут быстро найти подходящий вариант отдыха, запланировать путешествие или поделиться своими опытом. На портале размещена интерактивная карты РФ с туристическими достопримечательностями. "Всего на сайте опубликовано более 39 780 достопримечательностей, 412 маршрутов и 658 статей о разных регионах России и возможностях качественного внутреннего отдыха. Свежие новости туризма и афиша интересных событий публикуются на портале ежедневно", - отметили в Ростуризме.