Нуланд рассказала, что будет с "Северным потоком-2" в случае эскалации на Украине

27 янв. 22:47

Если России вторгнется на Украину, "Северный поток - 2" будет остановлен. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе своего сегодняшнего выступления перед журналистами в Госдепартаменте.

По ее словам, США едины с союзниками в том, что если РФ пойдет на эскалацию напряженности, то ответ будет "быстрым и жестким".

Помимо этого, замгоссекретаря сообщила, что США надеются на то, что российское руководство вернется к переговорам в рамках НАТО и ОБСЕ после того, как изучат письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

"Мы и раньше решали очень сложные вопросы безопасности и контроля над вооружениями путем переговоров. Это было даже в худшие времена, и сейчас мы должны сделать это снова. Исходя из этого, мы надеемся, что Москва изучит то, что мы ей предложили, и вернется к переговорам: двусторонним переговорам с США, в рамках Совета Россия - НАТО и в ОБСЕ", - цитирует Нуланд ТАСС.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Накануне США и НАТО дали письменные ответы России на предложения о гарантиях безопасности.

Строительство "Северного потока-2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые проходят по дну Балтийского моря. По ним газ будет поставляться в Германию через морские территории России, Финляндии, Швеции и Дании.