Стрельба сорвала киргизско-таджикские переговоры

27 янв. 22:37

На вечер четверга были намечены переговоры представителей Киргизии и Таджикистана по поводу прекращения вооруженного конфликта на границе, однако их не удалось провести из-за продолжения стрельбы, сообщает Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"27 января 2022 года на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Планировалось, что в период прекращения огня будет проведена встреча полномочного представителя президента Киргизской Республики в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана, а также пограничных представителей сторон. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих", - информирует погранслужба.

В настоящее время боестолкновения продолжаются на границе "в местностях Кочо-Бою и Дахма", добавили в ведомстве.