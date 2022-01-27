ООН контактирует с послами ряда стран по ситуации вокруг Украины

27 янв. 21:59

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш и его команда на фоне ситуации вокруг Украины поддерживают контакты с постпредами соответствующих стран. Об этом сообщил на сегодняшнем брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, глава организации в ходе контактов призывает к активизации дипломатических усилий. "Существуют согласованные каналы, рамки, методы дипломатии, которые необходимо продолжать использовать", - цитирует представителя генсека ТАСС.

Он также сообщил, что Гутерриш не верит, что будет военный конфликт.