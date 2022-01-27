Киргизия сообщила о ранении четырех военных в ходе перестрелки на границе с Таджикистаном

27 янв. 21:52

Во время вооруженного столкновения на границе с Таджикистаном пострадали четверо киргизских военных. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Киргизии.

"По оперативным данным координатора по здравоохранению Баткенской области Арзыбека Борубекова, четырех пострадавших (военные) на двух машинах скорой помощи Баткенского областного центра семейной медицины везут из села Кок Таш в Баткенскую областную объединенную больницу", - приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Он подчеркнул, что у всех пострадавших диагностировали осколочные ранения. Информация об их состоянии в ведомстве обещали предоставить позже.

Ранее в хукумате таджикского города Исфары сообщили, что в ходе перестрелки погиб житель таджикского села Ходжи Аъло. По словам источника, также в ходе инцидента получили ранения пять человек, включая двух пограничников.

Напомним, вечером 27 января на одном из участков границы Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. Основные перестрелки шли в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.