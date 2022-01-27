В Грузии могут начать прививать детей старше 9 лет 

27 янв. 23:11

В Грузии может начаться вакцинация детей старше 9 лет, сообщил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Напомним, что начиная с 11 октября прошлого года в Грузии начался процесс вакцинации против коронавируса детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет.

"Китай является первой страной, которая очень понизила возрастной барьер и начинает вакцинацию с трехлетнего возраста. В Америке также снизился и начинается с 9-летнего возраста. У нас вакцинация допускается с 12 лет, однако рассматривается вопрос о понижении барьера до 9 лет", - цитирует "Sputnik Грузия".

Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния отметила, что активная работа над вопросом начнется после весны текущего года.