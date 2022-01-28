Молодежь Кабардино-Балкарии обучат основам альпинизма 

28 янв. 2:35

В Кабардино-Балкарии появится молодежный отряд из школьников, студентов и волонтеров в рамках реализации проекта "Школа безопасности" при поддержке Фонда президентских грантов, в котором обучат безопасности жизнедеятельности, краеведению, альпинизму и спортивному волонтерству. Об этом сообщил руководитель региональной общественной организации содействия развитию гражданского общества "Созидание", глава молодежного клуба Русского географического общества "Альтаир" Тенгиз Мокаев.

"Альтаир" получил грант на реализацию молодежного образовательного проекта "Школа безопасности", который будет в 2022 году реализовываться уже шестой год подряд. Проект предусматривает создание отряда в период летних каникул из числа школьников и студентов, с которыми будут проводиться занятия по оказанию первой доврачебной помощи, поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера, а также работе с альпинистским туристским снаряжением", - приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что проект состоит из трех этапов. Сначала с ребятами проведут теоретические занятия, которые также пройдут в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки. Второй этап предусматривает выезды в высокогорные районы КБР для знакомства уникальным животным и растительным миром, туристическими маршрутами. А третий этап пройдет в окрестностях одного из альплагерей в формате школы начальной альпинистской подготовки.

По завершении проекта участники получат дипломы, грамоты и памятную атрибутику от регионального отделения Российского союза спасателей, Федерации альпинизма России и Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии.