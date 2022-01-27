Врач рассказала, кому грозит одновременное заражение гриппом и коронавирусом

27 янв. 22:20

Больше всех подвержены одновременному заражению гриппом и коронавирусном лица с хроническими заболеваниями, сообщила заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" доктор медицинских наук Елена Бурцева, пишет ТАСС.

"Есть ли специфические категории пациентов, подверженных риску коинфекции? Да, безусловно, это лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, ожирением, хроническими болезнями органов дыхания", - отметила она во время круглого стола "Практические аспекты профилактики и лечения гриппа в новых реалиях COVID-19".

Существует две теории, о том, как взаимодействуют вирусы в организме, добавила врач. "Это теория облегчения проникновения одного вируса при наличии в организме другого, и вторая - это теория конкуренции. Видимо, когда появился новый коронавирус, он несколько превалировал и подавил активность не только гриппа, но и некоторых других возбудителей ОРВИ", - указала Бурцева.

При этом коинфекция случается крайне редко - это 1,2% случаев, но вероятность смерти пациента в таком случае в шесть раз выше, чем у тех, кто болен только ковидом или только гриппом.