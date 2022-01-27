Режим ЧС объявлен в Службе гражданской защиты Киргизии

27 янв. 22:03

Службы гражданской защиты Баткенской области Киргизии переведены в режим чрезвычайной ситуации, сообщает МЧС республики.

В 20.04 началась эвакуация мирных жителей из приграничных сел. Некоторые селяне на собственных автомобилях покидают район перестрелки. Мирных жителей направляют в село Рават Баткенского района. Помещения школ имени Ленина, Ж. Боконбаева и №3 города Баткен готовы принять 300 человек.

Также самостоятельно эвакуируются жители сел Максат, Кулунду, Сада, они едут к родственникам в Лейлекском районе.

Подразделения МЧС в Баткенской области были подняты по сигналу "СБОР". От МЧС для эвакуации жителей села Ак-Сай привлечены 12 спасателей, а также техника: два Камаза, один "Спринтер". От автотранспортной службы Баткенского района - пять "Спринтеров".