В Совбезе Турции поговорили об отношениях РФ и Украины

27 янв. 21:33

В четверг, 27 января, в Турции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось заседание Совета национальной безопасности республики.

Основной тема совещания стала ситуация вокруг Украины. "Было обращено внимание на то, что эскалация напряженности между Россией и Украиной не принесет кому-либо пользу. Призываем стороны снизить напряженность", - сказано в заявлении, опубликованном по итогам заседания.

В Совбез также отметили значимость совершенствования механизмов сотрудничества, созданных на Южном Кавказе, при помощи конструктивных и искренних усилий сторон, передает ТАСС.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между России и Украиной. В частности, он отмечал, что Анкара готова организовать у себя встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.