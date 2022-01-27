"Газпром" на год продлил контракт на поставку газа в Беларусь и его транзит

27 янв. 21:28

Контракты "Газпрома" и "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку в Беларусь газа, а также его транзит через территорию республики продлены на 2022 год, говорится на сайте российского холдинга.

Предыдущие контракты действовали до конца 2021 года, дополнения о их продлении стороны подписали 25 января 2022 года.

Расчетная стоимость услуг по транспортировке природного газа через Беларусь в этом году составит $250 млн, а стоимость поставляемого газа - около $2,44 млрд. Таким образом, в 2022 году "Газпром" поставит в Беларусь чуть более 19 млрд кубометров газа по цене $128,52 за 1 тыс куб м.

В 2020 году Россия поставила в Беларусь 18,766 млрд куб м газа, в 2021 году показатели составят около 20,6 млрд куб м.